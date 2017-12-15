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15.12.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 15 декабря

Последний рабочий день недели хоть и будет пасмурным и туманным, существенных осадков синоптики не обещают.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +6...+7°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +6...+7°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +7...+6°C (ощущается как +5°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 3%. Синоптики прогнозируют слабые геомагнитные возмущения. Подобное состояние геомагнитного поля, вероятнее всего, никак не повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. Наши предки в этот день наблюдали такую закономерность: если в середине декабря много снега, будет богатый урожай трав летом.

Дальнейшую погоду в старину 15 декабря определяли по ели: если ее сухие ветки сгибаются — значит быть метели, а если выравниваются — жди ясной погоды.

Если же в этот день идет дождь, то будет он идти еще 40 дней и неделю.

На Аввакума наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом. Хорошие хозяева знали: большие снега, растаяв весной, напоят землю, и она зазеленеет.

Источник: http://www.calend.ru/narodevent/6819/
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Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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