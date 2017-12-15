15.12.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 15 декабря

Последний рабочий день недели хоть и будет пасмурным и туманным, существенных осадков синоптики не обещают.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +6...+7°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +6...+7°C (ощущается как +7°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +7...+6°C (ощущается как +5°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 3%. Синоптики прогнозируют слабые геомагнитные возмущения. Подобное состояние геомагнитного поля, вероятнее всего, никак не повлияет на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. Наши предки в этот день наблюдали такую закономерность: если в середине декабря много снега, будет богатый урожай трав летом.



Дальнейшую погоду в старину 15 декабря определяли по ели: если ее сухие ветки сгибаются — значит быть метели, а если выравниваются — жди ясной погоды.



Если же в этот день идет дождь, то будет он идти еще 40 дней и неделю.