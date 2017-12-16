16.12.2017 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

В выходные в городе потеплеет. Практически все время будет идти дождь.



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В субботу, 16 декабря, будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Слабый туман. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +6...+10°С (температура комфорта +5°C). Ветер южный 7–12 м/с, местами порывы 15–20 м/с.



В воскресенье, 17 декабря, небо в Харькове будет скрыто за облаками. Дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +5...+8°С (температура комфорта +5°C). Ветер юго-западный 7–12 м/с.



Прогноз магнитных бурь: 5%. Всю субботу и большую часть воскресенья будут наблюдаться слабые геомагнитные возмущения. После пяти вечера воскресенья ожидаются слабые магнитные бури.