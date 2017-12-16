 
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на выходные
16.12.2017  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на выходные

В выходные в городе потеплеет. Практически все время будет идти дождь.


// Facebook

В субботу, 16 декабря, будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Слабый туман. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +6...+10°С (температура комфорта +5°C). Ветер южный 7–12 м/с, местами порывы 15–20 м/с.

В воскресенье, 17 декабря, небо в Харькове будет скрыто за облаками. Дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +5...+8°С (температура комфорта +5°C). Ветер юго-западный 7–12 м/с.

Прогноз магнитных бурь: 5%. Всю субботу и большую часть воскресенья будут наблюдаться слабые геомагнитные возмущения. После пяти вечера воскресенья ожидаются слабые магнитные бури.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.12 Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 18 декабря 15.12 Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 15 декабря 14.12 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 14 декабря
 
 

Видео

Геннадий Кернес вошел в ТОП-100 самых влиятельных украинцев, заняв 23 место
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 