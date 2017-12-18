Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 18 декабря

В городе похолодает. В первой половине дня временами будет идти дождь, вечером его сменит мокрый снег.
Утром пасмурно, вероятность осадков 28%. Температура воздуха +3...+2°C (ощущается как 0°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +1...0°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Народные приметы. В этот день все ещё наблюдали за дымом: если он столбом — к морозу; если без ветра бьет к земле — надо ждать снега.
А если дул сильный ветер, такого же ветра следовало ожидать в течение всей оставшейся части месяца.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Температура воздуха понизится. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
влажн.:
давл.:
ветер: