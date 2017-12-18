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18.12.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 18 декабря

В городе похолодает. В первой половине дня временами будет идти дождь, вечером его сменит мокрый снег.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 28%. Температура воздуха +3...+2°C (ощущается как 0°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +1...0°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Народные приметы. В этот день все ещё наблюдали за дымом: если он столбом — к морозу; если без ветра бьет к земле — надо ждать снега.

А если дул сильный ветер, такого же ветра следовало ожидать в течение всей оставшейся части месяца.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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