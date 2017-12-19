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19.12.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 19 декабря

Температура воздуха понизится. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.


// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +1...0°C (ощущается как -2°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +1...0°C (ощущается как -1°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 25%. В первой половине дня синоптики прогнозируют малую магнитную бурю. Подобное состояние геомагнитного поля небесного светила может незначительно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. После обеда космическая погода станет стабильнее.

Народные приметы. 19 декабря почитается память святителя Николая. С этого дня подходят вторые морозы — Никольские: «На Студеного Николу снегу навалит гору».

Если на Николу ростепель, ссылались на проказы поспешной зимы: «Привезли зиму на санях до Николы, вот тебе и жданная оттепель».

Погода этого дня предсказывала погоду на весеннего Николу (22 мая): «Сколько дает Николин день снегу, столько будет травы на Николу вешнего».

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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