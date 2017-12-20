20.12.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 20 декабря

Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.



// Городской Дозор

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -2...0°C (ощущается как -2°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 3%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 7%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -1°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 25%. До двух часов дня будут происходить малые магнитные бури. После обеда космическая погода станет стабильнее.



Народные приметы. Какая погода бывала в этот день, такая будет и в январе.



20 декабря почитается память святителя Амвросия. С этого дня начинали готовиться к одному из главных праздников – Рождеству Христову. «Амвросий у Николы погостил – в душу девкам веру заронил: не за горами Святки», – говорили в народе. До Рождества больше никаких крупных праздников не было, и этот день подводил символическую черту под праздниками уходящего года. «Амвросий праздники отбросил», – приговаривали наши предки.



Охотники имели свою примету на Амвросия. Собираясь на охоту, они наблюдали за собакой: если она начинала валяться в снегу, идти на охоту не стоило – метель в пути застанет.