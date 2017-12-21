Прогноз погоды в Харькове на четверг, 21 декабря

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками, местами будет срываться снег.
Утром пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -2...0°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 25%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 10%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей
Народные приметы. В этот день почитается память преподобного Патапия и святой Анфисы.
Анфису в народе называли Рукодельницей, поскольку девушки с этого дня приступали к шитью.
Наши предки приметили, если деревья в инее на Патапия, будет богатый урожай фруктов.
На хороший урожай указывал и снег, который своей тяжестью гнул на деревьях сучья.
Если в этот день слышали гром, готовились к сильным ветрам.
Воздержитесь от экспериментов. Старая проверенная тактика принесет успех и в бизнесе, и в любви.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками, местами будет срываться снег.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
влажн.:
давл.:
ветер: