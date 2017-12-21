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21.12.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 21 декабря

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками, местами будет срываться снег.


// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -2...0°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 25%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 10%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей

Народные приметы. В этот день почитается память преподобного Патапия и святой Анфисы.

Анфису в народе называли Рукодельницей, поскольку девушки с этого дня приступали к шитью.

Наши предки приметили, если деревья в инее на Патапия, будет богатый урожай фруктов.

На хороший урожай указывал и снег, который своей тяжестью гнул на деревьях сучья.

Если в этот день слышали гром, готовились к сильным ветрам.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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