21.12.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 21 декабря

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками, местами будет срываться снег.



// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -2...0°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 25%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 10%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей



Народные приметы. В этот день почитается память преподобного Патапия и святой Анфисы.



Анфису в народе называли Рукодельницей, поскольку девушки с этого дня приступали к шитью.



Наши предки приметили, если деревья в инее на Патапия, будет богатый урожай фруктов.



На хороший урожай указывал и снег, который своей тяжестью гнул на деревьях сучья.



Если в этот день слышали гром, готовились к сильным ветрам.