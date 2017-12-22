22.12.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 22 декабря

Пятница будет пасмурной. Весь день будет идти мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 36%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 79%. Температура воздуха -3...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 83%. Температура воздуха -1...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. 22 декабря отмечается день зачатия матери Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Анна Зимняя. Это самый короткий день в году, когда зима устанавливается окончательно.



Если на Анну Зимнюю лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней – к пасмурному и теплому новогодью.



По этому дню определяли погоду на полгода вперед: снег – к дождю, метель – к ветру с дождем, мороз – к ясной погоде, оттепель – к теплому дождю.



Были приметы и на будущий урожай: если на деревьях появлялся обильный иней – это предвещало плодородное лето. Смотрели также, как снег лежит у изгороди: если вплотную – лето ждали плохое, а если с просветом – урожайное.