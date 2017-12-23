23.12.2017 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.



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В субботу, 23 декабря, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -4...-2°С, днем 0...-2°С (температура комфорта -3°C). Ветер западный 7–12 м/с.



Воскресенье, 24 декабря, будет облачным. Утром ожидается мелкий снег, которому на смену придет дождь со снегом, но во второй половине дня он должен прекратиться. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +2...+4°С (температура комфорта -3°C). Ветер юго-западный 7–12 м/с.



В понедельник, 25 декабря, солнце будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается дождь со снегом, которому на смену придет мелкий дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем +2...+4°С (температура комфорта -2°C). Ветер западный 7–12 м/с.



Прогноз магнитных бурь: 5%. Синоптики прогнозируют небольшие геомагнитные возмущения на протяжении как минимум двух суток. Подобное состояние геомагнитного поля небесного светила может незначительно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.