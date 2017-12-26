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26.12.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 26 декабря

Весь день в Харькове будет облачным. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +1...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +3...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +3...+1°C (ощущается как +1°C). западный, 6 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Народные приметы. По погоде первых 12-ти дней, следующих за днем Спиридона (25 декабря), судили о погоде каждого из 12-ти месяцев наступающего года.

Так, 26 декабря соответствует январю, 27 – февралю, 28 – марту и так далее до Рождества, которое укажет на погоду в декабре Нового года.

Все эти наблюдения тщательно записывались и благодаря им люди знали чего ожидать от каждого месяца предстоящего года.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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