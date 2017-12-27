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27.12.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 27 декабря

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 27%. Температура воздуха +4...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 40%. Температура воздуха +5...+6°C (ощущается как +4°C). Ветер южый, 3 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 39%. Температура воздуха +6...+7°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. В этот день предсказывали погоду на февраль.

Кроме того, если день выдавался студеным, то лето обещало быть жарким.

Если же было снежно и ветрено — крестьяне ждали хорошего урожая в следующем году.

А вот если погода менялась в течение дня несколько раз — то в течение зимы следовало ждать оттепелей.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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