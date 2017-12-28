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28.12.2017  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 28 декабря

Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной.


// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +3...+5°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +6...+7°C (ощущается как +5°C). Ветер южый, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +5...+4°C (ощущается как +4°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. Погода этого дня указывает на то, какой погода будет в марте предстоящего года.

В старину обратили внимание на то, что если днём был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа ещё впереди.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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