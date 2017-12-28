Прогноз погоды в Харькове на четверг, 28 декабря

Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной.
Утром пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +3...+5°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +6...+7°C (ощущается как +5°C). Ветер южый, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +5...+4°C (ощущается как +4°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.
Народные приметы. Погода этого дня указывает на то, какой погода будет в марте предстоящего года.
В старину обратили внимание на то, что если днём был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа ещё впереди.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную для себя цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к этой цели.
Вечером в Харькове возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной.
Сегодня отмечается Международный день кино: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
влажн.:
давл.:
ветер: