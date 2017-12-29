29.12.2017 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 29 декабря

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.



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Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3...+4°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5...+3°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как +4°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. 29 декабря почитается память святого пророка Аггея, десятого из двенадцати малых пророков. Наши предки заметили, что иней на Аггея предвещает теплые святки (7 января), и говорили: «Аггей иней сей», «а если иней рясный, то Ананий (30 декабря) будет ясным».



Если в этот день будет морозная погода, то она продержится до Крещения (19 января).



Согласно народным наблюдениям, погода 29 декабря указывает на погоду грядущего апреля.