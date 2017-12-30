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30.12.2017  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на новогодние праздники

Новогоднюю ночь харьковчане встретят без снега. Впрочем, дождя синоптики тоже не ожидают.


// Городской Дозор

Суббота, 30 декабря, будет пасмурной. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +3...+5°С (температура комфорта +3°C). Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.

В воскресенье, 31 декабря, будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +2...+4°С (температура комфорта +4°C). Ветер западный, 5–10 м/с.

В понедельник, 1 января, облачная погода продержится весь день. Без осадков. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем +2...+3°С (температура комфорта +1°C). Ветер южный, 3–8 м/с.

Прогноз магнитных бурь: 5%. Синоптики прогнозируют небольшие геомагнитные возмущения на протяжении как минимум двух суток. Подобное состояние геомагнитного поля небесного светила может незначительно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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