30.12.2017 07:00

Прогноз погоды в Харькове на новогодние праздники

Новогоднюю ночь харьковчане встретят без снега. Впрочем, дождя синоптики тоже не ожидают.



// Городской Дозор

Суббота, 30 декабря, будет пасмурной. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +3...+5°С (температура комфорта +3°C). Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.



В воскресенье, 31 декабря, будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +2...+4°С (температура комфорта +4°C). Ветер западный, 5–10 м/с.



В понедельник, 1 января, облачная погода продержится весь день. Без осадков. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем +2...+3°С (температура комфорта +1°C). Ветер южный, 3–8 м/с.



Прогноз магнитных бурь: 5%. Синоптики прогнозируют небольшие геомагнитные возмущения на протяжении как минимум двух суток. Подобное состояние геомагнитного поля небесного светила может незначительно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.