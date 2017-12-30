Прогноз погоды в Харькове на новогодние праздники

Новогоднюю ночь харьковчане встретят без снега. Впрочем, дождя синоптики тоже не ожидают.
Суббота, 30 декабря, будет пасмурной. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +3...+5°С (температура комфорта +3°C). Ветер юго-восточный, 5–10 м/с.
В воскресенье, 31 декабря, будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +2...+4°С (температура комфорта +4°C). Ветер западный, 5–10 м/с.
В понедельник, 1 января, облачная погода продержится весь день. Без осадков. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем +2...+3°С (температура комфорта +1°C). Ветер южный, 3–8 м/с.
Прогноз магнитных бурь: 5%. Синоптики прогнозируют небольшие геомагнитные возмущения на протяжении как минимум двух суток. Подобное состояние геомагнитного поля небесного светила может незначительно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Запомните, а лучше запишите все идеи, которые придут вам в голову в течение дня, – они могут оказаться довольно ценными и полезными. Также можете смело отправляться на шопинг.
Новогоднюю ночь харьковчане встретят без снега. Впрочем, дождя синоптики тоже не ожидают.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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давл.:
ветер: