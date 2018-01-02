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02.01.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 2 января

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.


// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +2...+4°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +4...+6°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +5...+4°C (ощущается как +4°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Народные приметы. Погода этого дня предсказывает погоду августа.

Наши предки подметили: насколько сильный мороз в этот день, настолько жарко будет летом. А если есть иней на деревьях, то погода в ближайшие дни будет ясной.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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