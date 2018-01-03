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03.01.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 3 января

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +2...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +3...+2°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. По астрономическому календарю 3 января Земля находится в перигелии — она отстоит на наименьшем расстоянии от Солнца.

Наши предки приметили, каков день 3 января, таким будет и сентябрь.

Красное солнце на утренней зорьке предвещает метель.

Если в этот день много снега, то можно ожидать хорошего урожая хлеба, а если снег не укроет землю к этому дню, то урожай в грядущем году будет скудным.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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