Прогноз погоды в Харькове на среду, 3 января

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
Утром пасмурно, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +2...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +3...+2°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.
Народные приметы. По астрономическому календарю 3 января Земля находится в перигелии — она отстоит на наименьшем расстоянии от Солнца.
Наши предки приметили, каков день 3 января, таким будет и сентябрь.
Красное солнце на утренней зорьке предвещает метель.
Если в этот день много снега, то можно ожидать хорошего урожая хлеба, а если снег не укроет землю к этому дню, то урожай в грядущем году будет скудным.
День обещает водоворот бурных чувств. Не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
В разгар новогодних праздников мир отмечает такую необычную дату.
влажн.:
давл.:
ветер: