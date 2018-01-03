03.01.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 3 января

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +2...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +3...+2°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. По астрономическому календарю 3 января Земля находится в перигелии — она отстоит на наименьшем расстоянии от Солнца.



Наши предки приметили, каков день 3 января, таким будет и сентябрь.



Красное солнце на утренней зорьке предвещает метель.



Если в этот день много снега, то можно ожидать хорошего урожая хлеба, а если снег не укроет землю к этому дню, то урожай в грядущем году будет скудным.