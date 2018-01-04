04.01.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 4 января

День будет туманным и облачным. Днем и вечером ожидается дождь со снегом.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 19%. Температура воздуха -1...0°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 80%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 79%. Температура воздуха +1...0°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. В народе приметили, каким будет 4 января, таким будет и октябрь.



Наши предки в этот день следили за облаками, если они шли против ветра, то ожидали снегопада.