Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 5 января

Погода сменит «-» на «+», местами возможен небольшой дождь, туман, слабый ветер.
Утром пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +1...+2°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +2...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +3...+2°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.
Народные приметы. 5 января почитается память святых Феодула, Саторнина и других. С этого дня уже начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью.
Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября. Для этого дня характерна ветреная погода, поэтому в старину говорили: «Пришёл Федул, ветер подул» — это предвещало хороший урожай.
Благоприятным признаком для урожая считаются ясные дни во время всего Рождественского поста (28 ноября — 6 января).
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Погода сменит «-» на «+», местами возможен небольшой дождь, туман, слабый ветер.
В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц.
влажн.:
давл.:
ветер: