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05.01.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 5 января

Погода сменит «-» на «+», местами возможен небольшой дождь, туман, слабый ветер.


// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +1...+2°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +2...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +3...+2°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. 5 января почитается память святых Феодула, Саторнина и других. С этого дня уже начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью.

Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября. Для этого дня характерна ветреная погода, поэтому в старину говорили: «Пришёл Федул, ветер подул» — это предвещало хороший урожай.

Благоприятным признаком для урожая считаются ясные дни во время всего Рождественского поста (28 ноября — 6 января).

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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