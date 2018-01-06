Прогноз погоды в Харькове на рождественские праздники

Рождество, как и Новый год, харьковчане встретят без снега. По ночам ожидается дождь.
Суббота, 6 января, будет облачной, без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +4...+6°С (температура комфорта +3°C). Ветер юго-западный, 5–10 м/с.
Воскресенье, 7 января, тоже будет пасмурным. Ночью местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +5...+7°С (температура комфорта +4°C). Ветер юго-западный, 5–10 м/с.
В понедельник, 8 января, ожидается похолодание. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем 0...-2°С (температура комфорта -3°C). Ветер западный, 5–10 м/с.
Прогноз магнитных бурь: 5%. Синоптики прогнозируют небольшие геомагнитные возмущения на протяжении как минимум двух суток. Подобное состояние геомагнитного поля небесного светила может незначительно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Звезды обещают усилить дух свободы, что позволит вам мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Рождество, как и Новый год, харьковчане встретят без снега. По ночам ожидается дождь.
В Украине Рождество начинают праздновать в Святой вечер – 6 января, после первой звезды, что ознаменовывает конец рождественского поста.
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