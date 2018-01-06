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06.01.2018  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на рождественские праздники

Рождество, как и Новый год, харьковчане встретят без снега. По ночам ожидается дождь.


// Городской Дозор

Суббота, 6 января, будет облачной, без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +4...+6°С (температура комфорта +3°C). Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Воскресенье, 7 января, тоже будет пасмурным. Ночью местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +5...+7°С (температура комфорта +4°C). Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

В понедельник, 8 января, ожидается похолодание. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем 0...-2°С (температура комфорта -3°C). Ветер западный, 5–10 м/с.

Прогноз магнитных бурь: 5%. Синоптики прогнозируют небольшие геомагнитные возмущения на протяжении как минимум двух суток. Подобное состояние геомагнитного поля небесного светила может незначительно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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