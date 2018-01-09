Прогноз погоды в Харькове на вторник, 9 января

До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха -1...-4°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 58%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4...-5°C (ощущается как -7°C). Ветер северо-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Народные приметы. Наши предки заметили, что если в этот день снег валится с неба большими хлопьями, то в ближайшем будущем нужно от погоды ожидать ненастье и слякоть.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: