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10.01.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 10 января

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -1...0°C (ощущается как -5°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
 
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -1...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
 
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
 
Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.
 
Народные приметы. Наши предки заметили, что погода в этот день указывает на погоду в июле будущего года. 
 
Если 10 января случатся снегопады и метели, то в июле будут частые дожди. 
 
Если в этот день скирды хлеба были покрыты инеем, это тоже был верный знак того, что будущее лето будет дождливым.
Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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