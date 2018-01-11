11.01.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 11 января

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.



// Городской Дозор

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -4...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -0°C). Ветер восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -2°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. Наши предки в этот день следили за ветром и облаками: если ветер дул с севера, а небо при этом было безоблачным, то следовало ожидать мороза.