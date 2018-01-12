12.01.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 12 января

Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.



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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 13%. Температура воздуха -2...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -3...-5°C (ощущается как -7°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. 12 января почитается память святой Анисии. В народе этот день назывался «Анисьи зимние» или «Анисьи Желудочницы».

В старину в этот день варили свиные желудки и резали гусей. По внутренностям животных гадали о зиме.

Если селезенка свиньи была ровной и гладкой, то ожидали зимы суровой, если желудок оказался пустым – холода продлятся долго.

Толстая печень в середине означала, что стужи начнутся с половины зимы, а широкая сторона печени к брюху обещала морозы и перезимья.

Кстати, с народным прозвищем Анисьи связано еще одно поверье, дожившее до наших дней. Считается, что эта святая помогает при болезнях желудка.