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13.01.2018  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на Старый Новый год

В выходные харьковчан ждет похолодание, снега синоптики по-прежнему не обещают.


// Городской Дозор

В субботу, 13 января, утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью -7...-5°С, днем -2...-4°С (температура комфорта -8°C). Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Воскресенье, 14 января, обещает быть ясным. Без осадков. Температура воздуха ночью -12...-10°С, днем -4...-7°С (температура комфорта -10°C). Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз магнитных бурь: 25%. В выходные синоптики прогнозируют слабые магнитные бури, которые начнутся около шести часов вечера субботы и продлятся до полудня воскресенья.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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