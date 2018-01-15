Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 15 января

Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо покроется тучами, вечером возможен мелкий снег.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -11...-7°C (ощущается как -16°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха -4...-5°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 38%. Температура воздуха -5...-6°C (ощущается как -10°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.
Народные приметы. Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды.
Наблюдали также за месяцем: если его рога остры и ярки, следует ожидать ветра.
В народе говорили: «Январь гонит вьюгу за семь верст» – этот месяц хоть и холодный, но относительно спокойный.
Любые игры с финансами сегодня не приветствуются – риск потерь чрезвычайно высок. В то же время день хорош, чтобы претворять в жизнь давно продуманные планы.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо покроется тучами, вечером возможен мелкий снег.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: