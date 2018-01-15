15.01.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 15 января

Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо покроется тучами, вечером возможен мелкий снег.



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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -11...-7°C (ощущается как -16°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха -4...-5°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 38%. Температура воздуха -5...-6°C (ощущается как -10°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.



Народные приметы. Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды.



Наблюдали также за месяцем: если его рога остры и ярки, следует ожидать ветра.



В народе говорили: «Январь гонит вьюгу за семь верст» – этот месяц хоть и холодный, но относительно спокойный.