Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 15 января
15.01.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 15 января

Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо покроется тучами, вечером возможен мелкий снег.


// Facebook

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -11...-7°C (ощущается как -16°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 54%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.
 
Днем пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха -4...-5°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.
 
Вечером пасмурно, вероятность осадков 38%. Температура воздуха -5...-6°C (ощущается как -10°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.
 
Народные приметы. Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды.

Наблюдали также за месяцем: если его рога остры и ярки, следует ожидать ветра.

В народе говорили: «Январь гонит вьюгу за семь верст» – этот месяц хоть и холодный, но относительно спокойный.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.01 Погода Прогноз погоды в Харькове на Старый Новый год 12.01 Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 12 января 11.01 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 11 января
 
 

Видео

Где принимают документы для оформления льготной карты "E-ticket" можно узнать на сайте "Мегабанка" и горсовета
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 