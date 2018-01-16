16.01.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 16 января

Ночью будет идти снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 56%. Температура воздуха -7...-6°C (ощущается как -10°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха -6...-5°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха -5...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. Погода в этот день указывает, каким будет март.



Если в этот день на небе появлялось белое большое облако, это предвещало вьюгу и метель.