17.01.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на среду, 17 января

В среду синоптики обещают снег, местами сильный, метель с порывами ветра до 15-20 м/с. Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 76%. Температура воздуха -4...-3°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 71%. Температура воздуха -3...-2°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 99%. Температура воздуха -2...-1°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. Если в этот день «снег на деревьях сучья гнет — летом пчелы роиться будут».



А если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.