18.01.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 18 января

После ночного снегопада существенных осадков синоптики не обещают. Будет ветрено, с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -1...0°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 10 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. 18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутёй.



Если в этот день метель, снег и позёмка — быть хорошему урожаю.



Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба.



Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу.



Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.