Прогноз погоды в Харькове на четверг, 18 января

После ночного снегопада существенных осадков синоптики не обещают. Будет ветрено, с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -1...0°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 10 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.
Народные приметы. 18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутёй.
Если в этот день метель, снег и позёмка — быть хорошему урожаю.
Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба.
Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу.
Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
После ночного снегопада существенных осадков синоптики не обещают. Будет ветрено, с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
влажн.:
давл.:
ветер: