19.01.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на Крещение

Солнце будет редко показываться из-за облаков. Всю вторую половину дня будет идти снег.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -5...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 24%. Температура воздуха -3...-4°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -3...-2°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.



Народные приметы. По погоде этого дня во многом судили о погоде на лето.



Если в этот день холодная, ясная погода — лето засушливым будет.



Пасмурная и снежная погода указывала на обильный урожай.



В старину говорили: «День тёплый — хлеб тёмный (густой)», значит следовало ожидать хорошего урожая хлебов.



Также на хороший урожай указывали синие облака и снег хлопьями.