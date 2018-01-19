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19.01.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на Крещение

Солнце будет редко показываться из-за облаков. Всю вторую половину дня будет идти снег.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -5...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 24%. Температура воздуха -3...-4°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -3...-2°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля, что вряд ли повлияет на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. По погоде этого дня во многом судили о погоде на лето.

Если в этот день холодная, ясная погода — лето засушливым будет.

Пасмурная и снежная погода указывала на обильный урожай.

В старину говорили: «День тёплый — хлеб тёмный (густой)», значит следовало ожидать хорошего урожая хлебов.

Также на хороший урожай указывали синие облака и снег хлопьями.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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