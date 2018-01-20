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20.01.2018  07:15   

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Снегопады (на юго-востоке области дожди), гололед и налипание мокрого снега, магнитная буря – вот что ожидает харьковчан.


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В субботу, 20 января, ожидается прохладная погода с обложным снегом, туманом и слабым ветром. К вечеру осадки усилились. Температура воздуха ночью -5...-3°С, днем 0...+2°С (температура комфорта -3°C). Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
 
Воскресенье, 21 января, снег будет идти почти весь день. Утром он может усилиться, но к вечеру постепенно утихнет, а температура начнет понижаться. Температура воздуха ночью -2...-1°С, днем 0...-2°С (температура комфорта -7°C). Ветер северный, 7-12 м/с.
 
Прогноз магнитных бурь: 45%. Слабые магнитные бури начнутся около полудня субботы и будут продолжаться до обеда воскресенья.
Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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