Прогноз погоды в Харькове на выходные

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Снегопады (на юго-востоке области дожди), гололед и налипание мокрого снега, магнитная буря – вот что ожидает харьковчан.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Снегопады (на юго-востоке области дожди), гололед и налипание мокрого снега, магнитная буря – вот что ожидает харьковчан.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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