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22.01.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 22 января

Первый день недели будет пасмурным. Вечером ожидается метель при порывах ветра 15-24 м/с, налипание мокрого снега.


// Городской Дозор
Утром пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха -8...-7°C (ощущается как -9°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
 
Днем пасмурно, вероятность осадков 36%. Температура воздуха -7...-6°C (ощущается как -10°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
 
Вечером пасмурно, вероятность осадков 59%. Температура воздуха -6...-7°C (ощущается как -10°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
 
Народные приметы. В народе про этот период января говорили так: «Растет день в январе — растет и холод», что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы. 
 
Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев — быть вскоре снегу и холоду.
Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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