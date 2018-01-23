Прогноз погоды в Харькове на вторник, 23 января

Практически все время будет идти сильный снег, который во второй половине дня должен ослабнуть.
Утром пасмурно, вероятность осадков 97%. Температура воздуха -6...-7°C (ощущается как -11°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 60%. Температура воздуха -7...-9°C (ощущается как -13°C). Ветер северо-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером облачно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха -10...-12°C (ощущается как -15°C). Ветер северо-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 8%. С полуночи до утра пройдут слабые магнитные бури, в остальное время суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. Природные явления этого дня указывали на погоду будущим летом.
Если на стога и деревья опустится иней, то лето будет мокрое и холодное.
Если ветер дует с юга — лето будет грозовое.
С предсказаниями погоды связаны и поговорки, относящиеся к этому дню: «Деревья в инее – небо будет синее»; «День долгим инеем рясен – летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь».
Правильно выбранный стиль в этот день – половина успеха: сегодня непростительна небрежность в прическе и в одежде. В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции.
Практически все время будет идти сильный снег, который во второй половине дня должен ослабнуть.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: