23.01.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 23 января

Практически все время будет идти сильный снег, который во второй половине дня должен ослабнуть.



// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 97%. Температура воздуха -6...-7°C (ощущается как -11°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 60%. Температура воздуха -7...-9°C (ощущается как -13°C). Ветер северо-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером облачно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха -10...-12°C (ощущается как -15°C). Ветер северо-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 8%. С полуночи до утра пройдут слабые магнитные бури, в остальное время суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. Природные явления этого дня указывали на погоду будущим летом.



Если на стога и деревья опустится иней, то лето будет мокрое и холодное.



Если ветер дует с юга — лето будет грозовое.



С предсказаниями погоды связаны и поговорки, относящиеся к этому дню: «Деревья в инее – небо будет синее»; «День долгим инеем рясен – летний срок будет ненастен, молодая рожь зацветет под самый дождь».