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24.01.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 24 января

Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.


// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха -11...-9°C (ощущается как -17°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -8...-9°C (ощущается как -12°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -10...-11°C (ощущается как -13°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. В народе этот день назывался «Федосеево тепло». Как правило, в этот день на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: «Бойся январской весны», хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и тёплую весну. Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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