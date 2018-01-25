Прогноз погоды в Харькове на четверг, 25 января

Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Утром пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -14...-11°C (ощущается как -16°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -10...-12°C (ощущается как -10°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -13...-14°C (ощущается как -13°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно, ясно – лето обещало быть теплым, а год – плодородным: «Если снегопад – летом дождик част».
А вот теплая метель и «гнилой ветер» (южный) были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. А вот эмоции, мягко говоря, не будут отличаться спокойствием и стабильностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: