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25.01.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 25 января

Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.


// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -14...-11°C (ощущается как -16°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -10...-12°C (ощущается как -10°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -13...-14°C (ощущается как -13°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно, ясно – лето обещало быть теплым, а год – плодородным: «Если снегопад – летом дождик част».

А вот теплая метель и «гнилой ветер» (южный) были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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