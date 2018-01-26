26.01.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 26 января

Облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. С пятницы начинается обещанное синоптиками потепление.



// Городской Дозор

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -16...-11°C (ощущается как -16°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -9...-7°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха -7...-8°C (ощущается как -10°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. Судили о погоде этого дня по месяцу: если около него был туманный круг, ожидали метели.



Также наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду.



Если в этот день лес трещит – мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель.



Если кошка мордочку прячет – быть морозу; собака лежит, свернувшись – к холоду, вытянувшись – к теплу.