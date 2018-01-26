Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 26 января
26.01.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 26 января

Облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. С пятницы начинается обещанное синоптиками потепление.


// Городской Дозор

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -16...-11°C (ощущается как -16°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -9...-7°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха -7...-8°C (ощущается как -10°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. Судили о погоде этого дня по месяцу: если около него был туманный круг, ожидали метели.

Также наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду.

Если в этот день лес трещит – мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель.

Если кошка мордочку прячет – быть морозу; собака лежит, свернувшись – к холоду, вытянувшись – к теплу.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.01 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 25 января 24.01 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 24 января 23.01 Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 23 января
 
 

Видео

Делегаты из Марибора предложили Харькову шесть направлений сотрудничества
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 