Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 26 января

Облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. С пятницы начинается обещанное синоптиками потепление.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -16...-11°C (ощущается как -16°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -9...-7°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха -7...-8°C (ощущается как -10°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. Судили о погоде этого дня по месяцу: если около него был туманный круг, ожидали метели.
Также наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду.
Если в этот день лес трещит – мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель.
Если кошка мордочку прячет – быть морозу; собака лежит, свернувшись – к холоду, вытянувшись – к теплу.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. С пятницы начинается обещанное синоптиками потепление.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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