Прогноз погоды в Харькове на выходные

Выходные будут холодными и малоснежными.
В субботу, 27 января, с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков Температура воздуха ночью -12...-14°С, днем -5...-7°С (температура комфорта -10°C). Ветер южный, 5-10 м/с.
Воскресенье, 28 января, облачная погода продержится весь день. После обеда может пойти небольшой снег. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем -3...-5°С (температура комфорта -9°C). Ветер южный, 5-10 м/с.
Прогноз магнитных бурь: 5%. Под утро субботы пройдут слабые магнитные бури, в остальное время будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.
День идеально подходит для любых самостоятельных проектов. Если же избежать тесного общения с окружающими не удастся, возможны конфликты, связанные с мнимым или реальным ущемлением прав и свобод.
Выходные будут холодными и малоснежными.
В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
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