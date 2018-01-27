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27.01.2018  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Выходные будут холодными и малоснежными.


// Городской Дозор

В субботу, 27 января, с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков Температура воздуха ночью -12...-14°С, днем -5...-7°С (температура комфорта -10°C). Ветер южный, 5-10 м/с.
 
Воскресенье, 28 января,  облачная погода продержится весь день. После обеда может пойти небольшой снег. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем -3...-5°С (температура комфорта -9°C). Ветер южный, 5-10 м/с.

Прогноз магнитных бурь: 5%. Под утро субботы пройдут слабые магнитные бури, в остальное время будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.
 

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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