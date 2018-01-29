29.01.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 29 января

Обещанное потепление наступило: столбик термометра дотянулся до нулевой отметки. Ночной снег к утру должен ослабнуть.



// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха -3...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 32%. Температура воздуха +1...0°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 48%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Народные приметы. Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза.