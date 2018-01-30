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30.01.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 30 января

Утром ожидается дождь со снегом, во второй половине дня - дождь, которому на смену придет мелкий дождь со снегом.


// Городской Дозор

Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +1...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 61%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. В этот день почитается память преподобного Антония Великого. В прежние времена этот день называли Антон Перезимний — именно 30 января считалось серединой зимы.

В этот день часто случались оттепели, а следом за ними наступали сильные морозы. Отсюда и примета, что зимнему теплу верить нельзя: «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет».

Если на Антония небо заволакивалось тучами, ожидали метели.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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