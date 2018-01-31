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31.01.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 31 января

В последний день января будет пасмурно. Ночной мелкий снег к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 87%. Температура воздуха +1...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер западный, 9 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 59%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер западный, 10 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 20%. Температура воздуха -3...-4°C (ощущается как -7°C). Ветер северо-западный, 9 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. Если в этот день был пурпурный закат, то к утру ожидали большого снегопада, мороза и ветра.

Погоду предсказывали и вороны: если они летали стаями, надо было готовится к сильным морозам.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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