01.02.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 1 февраля

В Харькове переменная облачность, осадков синоптики не обещают.



// Facebook

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -9...-5°C (ощущается как -12°C). Ветер соверо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3...-5°C (ощущается как -8°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. Если 1 февраля погода стояла ясная или случалась капель, то ожидали раннюю весну: «Коли капель — в весну раннюю верь».



Кроме того, день предсказывал погоду на весь февраль.



Но холод в этот день – а значит, и в течение всего месяца – говорил о том, что лето будет благоприятным.



Если в этот день мела метель – ее же следовало ожидать на Масленицу.



А вот если вечером на небе было много звезд, то зима еще долго обещала продержаться.



Этот день называли еще Громницей, так как это единственный день зимой, когда может приключиться гроза.