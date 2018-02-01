Прогноз погоды в Харькове на четверг, 1 февраля

В Харькове переменная облачность, осадков синоптики не обещают.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -9...-5°C (ощущается как -12°C). Ветер соверо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -5...-2°C (ощущается как -6°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3...-5°C (ощущается как -8°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. Если 1 февраля погода стояла ясная или случалась капель, то ожидали раннюю весну: «Коли капель — в весну раннюю верь».
Кроме того, день предсказывал погоду на весь февраль.
Но холод в этот день – а значит, и в течение всего месяца – говорил о том, что лето будет благоприятным.
Если в этот день мела метель – ее же следовало ожидать на Масленицу.
А вот если вечером на небе было много звезд, то зима еще долго обещала продержаться.
Этот день называли еще Громницей, так как это единственный день зимой, когда может приключиться гроза.
Если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь четко формулировать: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто и пальцем не пошевелит.
В Харькове переменная облачность, осадков синоптики не обещают.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажн.:
давл.:
ветер: