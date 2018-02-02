Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 2 февраля

Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.
Утром пасмурно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха -1...+1°C (ощущается как -5°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +1...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. 2 февраля почитается память преподобного Евфимия Великого. В народе этот день называли «Ефимкины метели».
По метелям наши предки предсказывали погоду на ближайшее будущее.
Если 2 февраля метет метель, то вся Масленая неделя будет метельной.
Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей.
А если на Ефимия в полдень было солнце, то весну ожидали раннюю.
Рецепт сегодняшнего дня: больше позитивных мыслей и эмоций, отдыха и общения с друзьями. Лучше избегать принятия важных решений или совершения крупных покупок.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
влажн.:
давл.:
ветер: