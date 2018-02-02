02.02.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 2 февраля

Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха -1...+1°C (ощущается как -5°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +1...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. 2 февраля почитается память преподобного Евфимия Великого. В народе этот день называли «Ефимкины метели».



По метелям наши предки предсказывали погоду на ближайшее будущее.



Если 2 февраля метет метель, то вся Масленая неделя будет метельной.



Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей.



А если на Ефимия в полдень было солнце, то весну ожидали раннюю.