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02.02.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 2 февраля

Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем ожидаются небольшие осадки.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха -1...+1°C (ощущается как -5°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +1...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 99%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. 2 февраля почитается память преподобного Евфимия Великого. В народе этот день называли «Ефимкины метели».

По метелям наши предки предсказывали погоду на ближайшее будущее.

Если 2 февраля метет метель, то вся Масленая неделя будет метельной.

Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей.

А если на Ефимия в полдень было солнце, то весну ожидали раннюю.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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