Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 5 февраля

Готовьтесь к гололеду: после теплых дождливых выходных в Харьков пришел мороз. Днем без существенных осадков.
Утром пасмурно, вероятность осадков 38%. Температура воздуха -7...-6°C (ощущается как -11°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха -6...-5°C (ощущается как -10°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -7...-9°C (ощущается как -13°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.
Народные приметы. Считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня – второй половине.
Солнечный день 5 февраля – будет ранняя весна.
Много снега – будет много хлеба.
Если ударил мороз, и светит солнце, значит, в августе будет жарко.
Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица – это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель.
Хозяйки в этот день пекли куриные пироги, которые символизировали семейное счастье и плодородие. Считалось, что каждый член семьи 5 февраля должен съесть хотя бы кусочек. Остатки скармливали скотине.
Сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Готовьтесь к гололеду: после теплых дождливых выходных в Харьков пришел мороз. Днем без существенных осадков.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
влажн.:
давл.:
ветер: