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05.02.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 5 февраля

Готовьтесь к гололеду: после теплых дождливых выходных в Харьков пришел мороз. Днем без существенных осадков.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 38%. Температура воздуха -7...-6°C (ощущается как -11°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха -6...-5°C (ощущается как -10°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -7...-9°C (ощущается как -13°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 64%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. Считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня – второй половине.

Солнечный день 5 февраля – будет ранняя весна.

Много снега – будет много хлеба.

Если ударил мороз, и светит солнце, значит, в августе будет жарко.

Также в этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица – это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель.

Хозяйки в этот день пекли куриные пироги, которые символизировали семейное счастье и плодородие. Считалось, что каждый член семьи 5 февраля должен съесть хотя бы кусочек. Остатки скармливали скотине.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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