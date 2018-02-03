03.02.2018 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Первые февральские выходные будут теплыми, но дождливыми.



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В субботу, 3 февраля, будет стоять облачная погода. Туман, видимость 200-500 м. Днем может начаться мелкий дождь. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +3...+5°С (температура комфорта +1°C). Ветер южный, 7-12 м/с.



В воскресенье, 4 февраля, облачная погода продержится весь день. Сильный дождь начнется еще до рассвета, местами с мокрым снегом, но к середине дня должен утихнуть. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +6...+8°С (температура комфорта +5°C). Ветер южный, 7-12 м/с.



Прогноз магнитных бурь: 5%. Будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля.