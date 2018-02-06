06.02.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 6 февраля

В Харькове облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня ожидается мелкий снег, который будет идти до самого вечера.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 20%. Температура воздуха -7...-5°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 65%. Температура воздуха -2...-4°C (ощущается как -5°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 59%. Температура воздуха -6...-4°C (ощущается как -10°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. В этот день почитается память преподобной Ксении. Этот день считали переломом зимы, и по нему судили о предстоящей весне: «Какова Аксинья – такова весна». «Если на Аксинью вёдро (хорошая погода) – весна будет красная (хорошая)».