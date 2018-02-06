Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 6 февраля
06.02.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 6 февраля

В Харькове облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня ожидается мелкий снег, который будет идти до самого вечера.


// Facebook

Утром пасмурно, вероятность осадков 20%. Температура воздуха -7...-5°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 65%. Температура воздуха -2...-4°C (ощущается как -5°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 59%. Температура воздуха -6...-4°C (ощущается как -10°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. В течение суток будут наблюдаться незначительные возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. В этот день почитается память преподобной Ксении. Этот день считали переломом зимы, и по нему судили о предстоящей весне: «Какова Аксинья – такова весна». «Если на Аксинью вёдро (хорошая погода) – весна будет красная (хорошая)».

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.02 Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 5 февраля 03.02 Погода Прогноз погоды в Харькове на выходные 02.02 Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 2 февраля
 
 

Видео

В этом году на жилищные программы город выделяет 60 млн гривен
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 