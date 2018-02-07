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07.02.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 7 февраля

Облачная погода продержится весь день. Ночью местами по области небольшой снег. Днем без осадков. На дорогах гололедица.


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Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -8...-3°C (ощущается как -8°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6...-5°C (ощущается как -10°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 5%. На протяжении суток будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля, что никоим образом не скажется на здоровье метеозависимых людей.

Народные приметы. В прежние времена по этому дню судили о будущей зиме. Каким этот день будет с утра до полудня, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода с полудня до вечера указывает на вторую половину зимы.

Густой туман предвещал мор скота, а ясная погода говорила о том, что будет хороший год.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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