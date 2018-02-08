08.02.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 8 февраля

Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м, гололед. Во второй половине дня возможны небольшие осадки.



// Городской Дозор

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4...-1°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как -3°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 19%. Температура воздуха 0...0°C (ощущается как -4°C). Ветер восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. На протяжении суток будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля, что никоим образом не скажется на здоровье метеозависимых людей.



Народные приметы. В прежние времена предсказывать погоду нашим предкам помогали мыши: если они вылазят из-под снега, следует ждать оттепели.



В старину в этот день опасались метели, поскольку она указывала на плохой урожай в будущем году: «Метель на дома — будут плохи корма».