Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 9 февраля
09.02.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 9 февраля

Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.


// Facebook

Утром пасмурно, вероятность осадков 86%. Температура воздуха -1...0°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 91%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 84%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 12%. С пяти до одиннадцати часов утра пройдут слабые магнитные бури, в остальное время суток будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля.

Народные приметы. Несмотря на то, что этот месяц считается самым холодным, в этот день случались оттепели. Но были они непродолжительными. Поэтому в народе говорили: «Февральская оттепель ничего не стоит».

В этот день наши предки наблюдали за облаками: если облака идут против ветра – к снегу.

На снегопад также указывал дым из трубы: если он стелился по земле без ветра – жди осадков.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.02 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 8 февраля 07.02 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 7 февраля 06.02 Погода Прогноз погоды в Харькове на вторник, 6 февраля
 
 

Видео

Городские власти увеличат перечень льготников на бесплатную установку счетчиков воды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 