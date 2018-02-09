09.02.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 9 февраля

Несмотря на «нулевую» температуру, погоду пятницы комфортной не назовешь. Синоптики обещают мокрый снег, сильный юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, гололед.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 86%. Температура воздуха -1...0°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 91%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 84%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 12%. С пяти до одиннадцати часов утра пройдут слабые магнитные бури, в остальное время суток будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля.



Народные приметы. Несмотря на то, что этот месяц считается самым холодным, в этот день случались оттепели. Но были они непродолжительными. Поэтому в народе говорили: «Февральская оттепель ничего не стоит».



В этот день наши предки наблюдали за облаками: если облака идут против ветра – к снегу.



На снегопад также указывал дым из трубы: если он стелился по земле без ветра – жди осадков.