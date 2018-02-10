Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на выходные
10.02.2018  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Снег будет идти все выходные. Температура воздуха в течение суток будет около нуля градусов.


// Facebook

В субботу, 10 февраля, облачная погода продержится весь день. Дождь со снегом, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С (температура комфорта -3°C). Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
 
В воскресенье, 11 февраля, небо будет скрыто за облаками, местами туман, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру должен закончиться. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем -1...+1°С (температура комфорта 0°C). Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Прогноз магнитных бурь: 5%. Будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля, что никоим образом не скажется на здоровье метеозависимых людей.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.02 Погода Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 12 февраля 09.02 Погода Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 9 февраля 08.02 Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 8 февраля
 
 

Видео

От 2-х до 4-х недель, в зависимости от высотности. Харьковские коммунальники ремонтируют подъезды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 