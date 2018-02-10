Прогноз погоды в Харькове на выходные

Снег будет идти все выходные. Температура воздуха в течение суток будет около нуля градусов.
В субботу, 10 февраля, облачная погода продержится весь день. Дождь со снегом, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С (температура комфорта -3°C). Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
В воскресенье, 11 февраля, небо будет скрыто за облаками, местами туман, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру должен закончиться. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем -1...+1°С (температура комфорта 0°C). Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Прогноз магнитных бурь: 5%. Будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля, что никоим образом не скажется на здоровье метеозависимых людей.
Большинство людей сегодня будет ощущать внутреннее напряжение. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Снег будет идти все выходные. Температура воздуха в течение суток будет около нуля градусов.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
влажн.:
давл.:
ветер: