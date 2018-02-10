10.02.2018 07:00

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Снег будет идти все выходные. Температура воздуха в течение суток будет около нуля градусов.



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В субботу, 10 февраля, облачная погода продержится весь день. Дождь со снегом, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем 0...+2°С (температура комфорта -3°C). Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.



В воскресенье, 11 февраля, небо будет скрыто за облаками, местами туман, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру должен закончиться. Температура воздуха ночью -1...+1°С, днем -1...+1°С (температура комфорта 0°C). Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.



Прогноз магнитных бурь: 5%. Будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля, что никоим образом не скажется на здоровье метеозависимых людей.