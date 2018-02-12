Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 12 февраля

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
Утром пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха -6...-5C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха -4...-5°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 31%. Температура воздуха -5...-7°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Народные приметы. Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра.
А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду: «Ветер спутает погоду — быть сырому году».
Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.
На первый план выйдет стремление к порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.
С 12 по 18 февраля продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: