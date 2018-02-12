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12.02.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 12 февраля

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Существенных осадков синоптики не обещают.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха -6...-5C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха -4...-5°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 31%. Температура воздуха -5...-7°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Народные приметы. Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра.

А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду: «Ветер спутает погоду — быть сырому году».

Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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