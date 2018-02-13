Прогноз погоды в Харькове на вторник, 13 февраля

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.
Утром пасмурно, вероятность осадков 97%. Температура воздуха -1...0°C (ощущается как -11°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 68%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 67%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -10°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 5%. На протяжении суток будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля, что никоим образом не скажется на здоровье метеозависимых людей.
Народные приметы. Наши предки заметили: если днём 13 февраля появлялся иней, то снега в ночь на 14-е не будет, а если снег все же выпадал, готовились к потеплению.
Если в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не обрушится бураном.
Удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, стоит сделать это именно сегодня.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
влажн.:
давл.:
ветер: