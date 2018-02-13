13.02.2018 06:15

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 13 февраля

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 97%. Температура воздуха -1...0°C (ощущается как -11°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 68%. Температура воздуха 0...+1°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 67%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -10°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Прогноз магнитных бурь: 5%. На протяжении суток будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля, что никоим образом не скажется на здоровье метеозависимых людей.



Народные приметы. Наши предки заметили: если днём 13 февраля появлялся иней, то снега в ночь на 14-е не будет, а если снег все же выпадал, готовились к потеплению.



Если в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не обрушится бураном.