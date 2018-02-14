Прогноз погоды в Харькове на среду, 14 февраля

Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Утром пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -5...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -4°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -3...-4°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Прогноз магнитных бурь: 7%. Солнечная активность повышается. Практически все сутки будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля, а ближе к полуночи начнется новый виток магнитных бурь.
Народные приметы. О погоде наши предки судили по небу: если усыпано звездами, то ожидали поздней весны.
Если в этот день выпадал снег, это расценивали как предупреждение о дождливой весне.
Если к концу дня небо покрывалось туманным слоем белых облаков, ожидали в скором времени хорошую погоду.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажн.:
давл.:
ветер: