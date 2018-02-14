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14.02.2018  06:15   

Прогноз погоды в Харькове на среду, 14 февраля

Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -5...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -4°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -3...-4°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Прогноз магнитных бурь: 7%. Солнечная активность повышается. Практически все сутки будут заметны небольшие возмущения геомагнитного поля, а ближе к полуночи начнется новый виток магнитных бурь.

Народные приметы. О погоде наши предки судили по небу: если усыпано звездами, то ожидали поздней весны.

Если в этот день выпадал снег, это расценивали как предупреждение о дождливой весне.

Если к концу дня небо покрывалось туманным слоем белых облаков, ожидали в скором времени хорошую погоду.

Тэги:  погода, прогноз погоды
 
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